توريد 127 ألف طن قمح للشون بـ المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح لهذا العام بلغ 127 ألف و24 طن قمح منذ بداية موسم الحصاد وسط إجراءات إحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.









وأشار إلى أن ما تم توريده اليوم الجمعة بلغ ألف و448 طن وأن معدلات التوريد تسجل زيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضي ، حيث بلغت السعة التخزينية للمحافظة 216 ألف طن وهو ما يفوق المستهدف.





من جانبه أكد محافظ المنوفية على المتابعة الدورية لإستلام الأقماح الجديدة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة حتى الإنتهاء من موسم الحصاد.





وشدد المحافظ على تسهيل الإجراءات أثناء الإستلام والتسهيل على المزارعين وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد حفاظا على المحصول بإعتباره من المحاصيل الإستراتيجية الهامة.