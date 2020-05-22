المصريين الأحرار يتبرع بكميات من أدوات الوقاية الطبية لمستشفى عزل أبو تيج

قام حزب المصريين الأحرار بتوفير كميات كبيرة من الأدوات الطبية كتبرع لمستشفي العزل بمركز أبوتيج .
وذلك بناءً على توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ورعاية السيد عبد الصبور عضو الهيئة الاستشارية لأمانة أسيوط.
حيث قام عبد الصبور بتسليم كميات كبيرة من الادوات الطبية التي تحتاجها مستشفيات العزل الي الدكتور محمد عباس مدير مستشفي أبوتيج، بحضور يسري عمران رئيس مجلس مدينة ومركز ابو تيج.
وأكد عضو الهيئة الاستشارية، ان رئيس الحزب وجّه جميع الأعضاء بتوفير كافة الامكانات المتاحة والمساعدات الممكنة لخدمة القطاع الطبي لمواجهة فيروس كورونا.
واضاف عبد الصبور، ان الحزب يواصل أعمال التعقيم للمنشآت الحيوية والهامة للحفاظ على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى توزيع ادوات الوقاية الصحية مجانا.