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فن

نرمين الفقي تشيد بمسلسل الاختيار: رحم الله شهداء جيش مصر العظيم

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:30 م
نرمين الفقي
نرمين الفقي
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مصطفى كرم

أشادت نرمين الفقي بحلقة امس من مسلسل الإختيار والتي تجسد بطولة شهداء القوات المسلحة المصرية في معركة كمين البرث.

ونشرت نرمين الفقي عبر حسابها بإنستجرام صورة لشهداء ملحمة البرث وعلقت عليها قائلة: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون#رحم الله كل شهداء هذا الجيش العظيم المحترم#وكل الشكر والتقدير لكل فريق هذا العمل المحترم#".

تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن

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وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيرين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل .

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

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