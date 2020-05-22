شاهد.. حمار يبكي فور رؤية صاحبه بعد غياب شهرين بسبب الحظر

كشفت لقطات لحظة بكاء حمار إثر رؤية مالكه بعد غياب عنه لمدة شهرين بسبب حظر كورونا المفروض بإسبانيا، في مشهد مؤثر أبكى الرجل فور رؤيته رد فعل الحمار خلال لقائهما للمرة الأولى منذ ٦٠ يوما.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، لم يستطع إسماعيل فرنانديز الانتظار أكثر من ذلك لزيارة مزرعة عائلته في مالقة في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن خففت الحكومة المحلية قيود الحظر.





وكان الرجل البالغ من العمر 38 عامًا يسعى ليرى أخيه ورؤية حماره الأليف المحبوب المدعو بالدميرا.

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وتظهر لقطات الشاب وهو يقابل حماره وجهًا لوجه لأول مرة منذ شهرين حيث انخرط الشاب إسماعيل في البكاء وبينما كان الحمار ينهق بصوت عال والدموع تسقط من عينيه فور رؤيته لمالكه.

ولم يكن لدى إسماعيل فكرة عن رد فعل حماره عند رؤيته حيث سجل الشاب لقاءه مع الحمار بعد فترة من الفراق في مشهد فريد من نوعه.

ويوضح الفيديو هو يسير نحو مالكه في فرحة وبدا عليه البكاء حين لمس مالكه فروة رأسه وظل يلمس عليه. بحب.