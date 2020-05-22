من داخل الحجر.. محافظ الدقهلية يعلن عن خطة عمل لمواجهة كورونا في العيد

قال الدكتور أيمن مختار محافظ من داخل الحجر الصحي، اليوم الجمعة، ان جهود اعمال الفرق الميدانية بمراكز ومدن واحياء المحافظة مستمرة وخاصة أعمال التطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا . الدقهلية من داخل الحجر الصحي،









واضاف ان عمليات التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح واماكن التجمعات ومواقف السيارات تتم بصفة دورية ويتم تكثيف اعمال التطهير والتعقيم خلال ايام العطلات والاجازات فضلا عن ساعات الحظر يوميا وعلى مدار الاسبوع، حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين استغلالا لايام العطلات وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن مواصلة تكثيف اعمال التطهير والتعقيم وتحسين مستوى النظافة بمدن ومراكز المحافظات وخاصة خلال ايام الاجازات والعطلات.









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وأكد استمرار جهود اعمال فرق العمل القائمة على تحسين مستوى النظافة ورفع القمامه واعمال التجميل والصيانة، بشكل يومي فى اطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع والميادين، مشيرا الى مشاركة فرق العمل بالحملات الميكانيكية ووحدات الصيانه والبيئه والنظافه ووحدات الانارة والكهرباء بالوحدات المحلية فى تنفيذ كافة بنود وبرنامج الخطة المشار اليها على بهدف تحقيق رضاء مواطنى المحافظة.



