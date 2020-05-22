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سيارات

نيسان تنتج 2500 قناع طبي شهريا

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت شركة نيسان لصناعة السيارات عن تخصيص جزء من عمالها لإنتاج أقنعة واقية وذلك لحماية العاملين في القطاع الصحي  لمواجهة فيروس كورونا كما تخطط نيسان لصناعة 2500 قناع طبي شهريا في مركز نيسان التقني بمصنع يوكوهاما بالإضافة لمركز نيسان للأبحاث.

وقررت نيسان تصنيع ابتكارات جديدة تساعد بها الشركات المصنعة لأجهزة التنفس وأجهزة القلب والرئة لمساعدة الحكومة اليابانية لمواجهة فيروس كورونا.

وتعمل نيسان على زيادة إنتاج الأقنعة والأجهزة الطبية وذلك من اجل المساهمة بشكل فعال في الحد من انتشار كورونا ولا تعد هذه المساهمة إلى الأولى والوحيدة بل قامت بذلك أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية وانتجت أقنعة واقية للعاملين في القطاع الصحي.

وتتعاون نيسان دائما في إسبانيا لتصنيع اجهزة تنفس بالتعاون مع مستشفيات إسبانية وكذلك إحدى الشركات الهندسية والتكنولوجية.

كما تتواصل جهود نيسان دائما في بريطانيا حيث تمكن الشركة من تسليم 100 ألف قناع أسبوعيا للقطاع الطبي في بريطانيا.

وتتواصل جهود نيسان ولكن هذه المرة في بريطانيا وتتمكن الشركة من تسليم 100 ألف قناع أسبوعيًا للقطاع الطبي في المملكة البريطانية على الرغم  من تعرض شركات السيارات لخسائر لم يسبق لها مثيل.
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