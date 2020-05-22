كريم كوكب يكتب: رفقا بمرضى «كورونا»

منذ ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتحوله إلى وباء يهدد البشرية أجمع، يعيش العالم حالة من الخوف والفزع خوفا من الإصابه وهذا أمر طبيعي، لكن يعاني بعض المرضى وذويهم في مصر من معاملة سيئة للغاية قد تصل إلى الطرد أو مطالبة الأطباء والمخالطين للمصاب بترك المنزل أو رفض دفن المتوفين بسبب الفيروس خوفا من انتشار العدوى





مصاب بالفيروس انتحر بإلقاء نفسه من غرفته بالطابق الرابع بمستشفى الصدر بالعباسية أثناء وجوده بالعزل لحين شفائه، ممرضه تشكو من أن جيرانها هاجموها وطالبوها بترك المنزل بعد علمهم بعملها في مستشفى الحميات لفحص الحالات المشتبه بإصاباتها في فيروس كورونا، أهالي احدى القرى رفضوا دفن جثمان أحد المرضى المصابين بكورونا الذين توفوا في مستشفى العزل الصحي.









لا يوجد أدنى شك أن فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ خطير ولا يستهان به، لكن في نفس الوقت الحالة النفسية للمريض تلعب دورا كبيرا في شفائه، والضغوط النفسية، الخوف، الهلع، لها تأثير كبير علي الإنسان وخاصة المريض، وتجعل حالة المريض تسوء أكتر ⁧لما لها من تأثير علي المناعة التي تقاوم الفيروس.









إذا أصيب أحد جيرانك أو أقاربك أو صديقك أو شخص ما بكورونا، لا يعني أن يتم طرده من منزله، بل علينا اتخاذ الإجراءات الصحيحة وإبلاغ وزارة الصحة لكي تقوم بالإجراءات الصحيحة من الحجر الصحي والعزل للشخص وكل المخالطين له، لكن إذا طردنا الشخص وعاملناه معامله سيئة واظهرنا له الوجه القبيح لانسانيتنا بذلك نتسبب في هلاكه، بجانب انه من الممكن أن يكون هناك شخص مصاب مخالط له موجود يتسبب في العدوى، وحينها قد يضطر لإخفاء مرضه حتى لا يتصرف الناس معه بطريقة غير عقلانية مثلما رأي.













المصاب كورونا يتعرض لكم كبير من الضغوط النفسية والأذى، والجميع يعلم أنه مصاب بوباء عالمي كل العالم يعاني منه ونسبه شفائه كبيرة للغاية فليس مبرر خوفك من الاصابة أن تدمر هذا الشخص وهو في امس الحاجه للدعم النفسي والمعنوي ليواجه هذه المرض اللعين فقط عليك أن تأخذ حذرك وتتبع الاجراءات الوقائية في التعامل مع أي مصاب.





علينا أننا نخفف الهلع والتضخيم لنساعد المرضى ونمدهم بالعزيمة والقوة ونرفع معنوياتهم ليحاربوا الفيروس ولا نصل لمرحلة الوسواس ونراعي اي كلام ننطقه أو نكتبه ممكن ان يصل للشخص المصاب ويؤثر عليه بشكل سلبي، المرض ليس سهلا ولا يستهان به ولكن حديث الناس اصعب واكثر فتكا منه

أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء .