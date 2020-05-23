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توك شو

الرمي لأعلى.. وليد توفيق يستغل ذكاءه ويفوز على أحمد السقا في هذه اللعبة.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 06:27 ص
وليد توفيق ورزان
وليد توفيق ورزان المغربي
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محمد حليم قنديل

فاز الفنان وليد توفيق واستغل ذكائه الكبير في التفوق علي الفنان أحمد السقا في لعبة النشان الي أعلي واستهداف الادوار العليا وهشه اللعبة تحتاج إلي تركيز والرمي لأعلي بدقة كبيرة.


وربح الفنان وليد توفيق ب 35 نقطة مقابل 30 نقطة لأحمد السقا في لعبة الرمي لأعلي.


ويشهد برنامج إغلب السقا في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية جديدة وغير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة تبدأ المنافسة بين الضيف وأحمد السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية.


بالإضافة إلي وجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، والبرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.


ويُعرض برنامج إغلب السقا على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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