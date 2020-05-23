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اقتصاد

الإسكان: دخول 64 محطة تحلية مياه الخدمة لإنتاج 741 ألف متر مكعب يوميا

السبت 23/مايو/2020 - 12:03 ص
محطات مياه شرب
محطات مياه شرب
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آمنة عبدالعظيم
نفذت وزارة الإسكان 64 محطة لتحلية مياه البحر تقع فى 6 محافظات ، وتنتج نحو 741 ألف متر مكعب من المياه يوميا، وذلك بهدف الاعتماد على تحلية مياه البحر فى المحافظات الساحلية بدلا من نقل مياه النيل .

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لقطاع البنية الأساسية والمرافق، أن أعلى عدد لمحطات مياه التحلية التى تم تنفيذها يقع بمحافظة شمال سيناء بإجمالى عدد محطات 21 محطة تنتج 20.76 ألف متر مكعب من المياه يوميا.

وأضاف نائب الوزير فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن محافظة البحر الأحمر نفذنا بها 17 محطة تحلية بطاقة إنتاجية 106.6ألف متر مكعب يوميا، ثم 14 محطة بمحافظة مطروح تنتج 250.5 ألف متر مكعب يوميا.

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وتابع إسماعيل، تليها محافظة جنوب سيناء بــ9 محطات تنتج 75 ألف متر مكعب من المياه، ثم محافظة السويس بمحطتين فقط تنتجان 286 ألف متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب، وأخيرا تأتى محافظة الإسماعيلية بمحطة وحيدة لتحلية مياه البحر تنتج 2.4 ألف متر مكعب يوميا.

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن مصر ضاعفت حجم انتاجها من مياه الشرب المحلاة خلال آخر 4 سنوات نحو 10 أضعاف تقريبا، لتصل لنحو 800 ألف متر مكعب يوميا، مقابل أقل من 80 ألف متر مكعب يوميا فى 2016.
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