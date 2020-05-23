الإسكان: دخول 64 محطة تحلية مياه الخدمة لإنتاج 741 ألف متر مكعب يوميا





سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لقطاع البنية الأساسية والمرافق، أن أعلى عدد لمحطات وأوضح الدكتورنائب وزير الإسكان لقطاع البنية الأساسية والمرافق، أن أعلى عدد لمحطات مياه التحلية التى تم تنفيذها يقع بمحافظة شمال سيناء بإجمالى عدد محطات 21 محطة تنتج 20.76 ألف متر مكعب من المياه يوميا.





وأضاف نائب الوزير فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن محافظة البحر الأحمر نفذنا بها 17 محطة تحلية بطاقة إنتاجية 106.6ألف متر مكعب يوميا، ثم 14 محطة بمحافظة مطروح تنتج 250.5 ألف متر مكعب يوميا.





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وتابع إسماعيل ، تليها محافظة جنوب سيناء بــ9 محطات تنتج 75 ألف متر مكعب من المياه، ثم محافظة السويس بمحطتين فقط تنتجان 286 ألف متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب، وأخيرا تأتى محافظة الإ سماعيلية بمحطة وحيدة لتحلية مياه البحر تنتج 2.4 ألف متر مكعب يوميا.





وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن مصر ضاعفت حجم انتاجها من مياه الشرب المحلاة خلال آخر 4 سنوات نحو 10 أضعاف تقريبا، لتصل لنحو 800 ألف متر مكعب يوميا، مقابل أقل من 80 ألف متر مكعب يوميا فى 2016.