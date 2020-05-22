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مرأة

قبل العيد .. طرق تطويل وتقوية الأظافر

الجمعة 22/مايو/2020 - 08:37 م
صدى البلد
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رشا عوني
تهتم الفتيات دوما بالأظافر وجمالها، ويفضلون تطويلها وتقليمها لتمنح شكل اليد مظهرًا جيدأ، لكن البعض يعاني من تقصف الأظافر بسهولة وصعوبة تطويلها، وقد ينتج ذلك عن سوء التغذية .

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نصح موقع glowpink بطرق طبيعية سريعة لـ تقوية الأظافر و تطويلها في وقت قصير ومنها : 

طريقة تقوية الأظافر بزيت الزيتون :
اخلطي ملعقتين من زيت الزيتون وضيفي له قطرات من عصير الليمون، وضعي هذا الخليط على أظافرك بقطنة نظيفة يوميًا، فزيت الزيتون يعمل على تطويل الأظافر وتقويتها ومنع تقصفها.

طريقة تقوية الأظافر وتطويلها بالثوم :
قومي بفرك أظافرك كل ليلة بفص ثوم عن طريق قسمه نصفين وفرك الأظافر به، واتركيه دون غسل الأظافر حتى يمتصها والأفضل النوم به.
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