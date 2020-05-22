بالكاجول.. علا الفارس بإطلالة غامضة وعصرية على إنستجرام

نشرت الإعلامية الأردنية

صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجول عصرية وجذابة .



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وظهرت

وهي ترتدي بلوفر باللون الرمادي، وعليه بنطال جحينز باللون الأسود، وارتدت عليهم جاكت جلد باللون الأسود اللامع، وقد اختارت ارتداء كاب الجاكت على رأسها.

وتركت

شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.



فيما لم تتكلف

في وضع المكياج، حيث انها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون البني كأحمر شفاه.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..