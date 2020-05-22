بالكاجول.. علا الفارس بإطلالة غامضة وعصرية على إنستجرام

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة كاجول عصرية وجذابة .
وعلقت علا الفارس على صورتها: وفضيت الشوارع .
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وظهرت علا الفارس وهي ترتدي بلوفر باللون الرمادي، وعليه بنطال جحينز باللون الأسود، وارتدت عليهم جاكت جلد باللون الأسود اللامع، وقد اختارت ارتداء كاب الجاكت على رأسها.
وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
فيما لم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث انها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون البني كأحمر شفاه.
وأكملت علا فارس إطلالتها ببعض الاكسسورات البسيطة، حيث اختارت حذام باللون الأسود، مع حقيبة باللون الأسود، نظارة شمسية باللون الشفاف.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
وعلقت علا الفارس على صورتها: وفضيت الشوارع .
إقرأ ايضا :
وظهرت علا الفارس وهي ترتدي بلوفر باللون الرمادي، وعليه بنطال جحينز باللون الأسود، وارتدت عليهم جاكت جلد باللون الأسود اللامع، وقد اختارت ارتداء كاب الجاكت على رأسها.
وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
فيما لم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث انها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون البني كأحمر شفاه.
وأكملت علا فارس إطلالتها ببعض الاكسسورات البسيطة، حيث اختارت حذام باللون الأسود، مع حقيبة باللون الأسود، نظارة شمسية باللون الشفاف.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..