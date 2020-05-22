الاتحاد الأفريقي يحتفي بذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن

حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على الاحتفاء بذكرى حصول النادي الأهلي على لقب نادي القرن في قارة إفريقيا.





ونشر «كاف» عبر حساباته الرسمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية احتفاءه بمرور عشرين عامًا على لقب نادي القرن ، الذي حصل عليه النادي الأهلي.





ونشرت الحسابات الرسمية للاتحاد الإفريقي مقاطع فيديو تبرز إنجازات الأهلي وبطولاته الإفريقية التي حصل عليها.





وأشارت حسابات الكاف إلى كوكبة من أبرز نجومه على مدى تاريخه، الذين أسهموا جميعًا في تتويجه بالعديد من الألقاب التي منحته لقب نادي القرن في القارة السمراء.



