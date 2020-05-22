AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاتحاد الأفريقي يحتفي بذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن

الجمعة 22/مايو/2020 - 10:23 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على الاحتفاء بذكرى حصول النادي الأهلي على لقب نادي القرن في قارة إفريقيا.

ونشر «كاف» عبر حساباته الرسمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية احتفاءه بمرور عشرين عامًا على لقب نادي القرن، الذي حصل عليه النادي الأهلي.

ونشرت الحسابات الرسمية للاتحاد الإفريقي مقاطع فيديو تبرز إنجازات الأهلي وبطولاته الإفريقية التي حصل عليها.

وأشارت حسابات الكاف إلى كوكبة من أبرز نجومه على مدى تاريخه، الذين أسهموا جميعًا في تتويجه بالعديد من الألقاب التي منحته لقب نادي القرن في القارة السمراء.

ورد الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر،  علي قيام نادي الزمالك  بوضع لافتات على أسوار القلعة البيضاء تنصب نادي الزمالك بلقب نادي القرن الأفريقي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة :"أفريقيا لا تعرف سوى بطل واحد.. النادي الأهلي المتربع على عرش القارة السمراء في القرن الماضي والحالي بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبنائه المخلصين محطما كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات الكاف".
الاتحاد الأفريقي يحتفي بذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن
الاتحاد الأفريقي يحتفي بذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن
الاتحاد الأفريقي يحتفي بذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن
الاتحاد الأفريقي يحتفي بذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدام على الهواء بين شطة وخبير لوائح بسبب لقب نادي القرن ..فيديو

احتفالا بمرور 20 عاما على تتويج الأهلي به.. هاشتاج #نادي_القرن يتصدر تويتر

صن داونز وفينورد الهولندي يهنئون الأهلي بذكرى التتويج بنادي القرن الأفريقي ..فيديو

نجوم أفريقيا يهنئون الأهلي بذكرى التتويج بلقب نادي القرن ..فيديو

عيدك عيدين.. وائل جمعة يحتفل بذكرى تتويج الأهلي بلقب نادي القرن

أهلاوي ولا زملكاوي.. مدرب تونسي يحسم الجدل بشأن لقب نادي القرن

ترشيحاتنا

عمر السومة معلقًا على مشهد محمد رمضان: دخلهم ببعض البرنس

10 معلومات لا تعرفها عن لقاح أوكسفورد المقرر طرحه سبتمبر القادم لعلاج كورونا

موعد صلاة عيد الفطر 2020.. وكيفية أدائها في المنزل

علي جمعة يكشف معجزة حدثت للنبي دانيال وهو في البئر مع أسدين.. فيديو

الصحة العالمية تكشف عن بؤرة جديدة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 783 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و11 حالة وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظارة غريبة وساعة يد حمراء.. عائشة بن أحمد في إطلالة كاجوال

ببنطال لامع .. سيرين عبد النور تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

بـ الأسود اللامع | ياسمين عبد العزيز بإطلالة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد