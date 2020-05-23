محافظ كفر الشيخ: اتخاذ الإجراءات الوقائية الجادة قبل نهاية شهر رمضان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، مساء الجمعة، الحالة العامة بشوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من مدى التزام المواطنين خلال ساعات الحظر باليوم الـ 59.





يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).





أكد محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية الجادة قبل نهاية شهر رمضان.





كما سيتم فرض عقوبات لمخالفة الإجراءات على المواطنين والمنشآت، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.



