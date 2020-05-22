إزالة تعديات على أملاك الدولة بـ 3 مراكز في كفر الشيخ.. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، حملات إزالة التعديات خلال فترة حظر التجوال، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة .





ومن جانبه، أشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، علي تنفيذ إزالة حالة تعدٍ علي الأرض الزراعية بمساحة 435 مترًا مربعًا، عبارة عن سور بالبلوك الأبيض، وتم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه وحتي مستوي سطح الأرض، وتسليم الأرض لجهة الولاية خالية من أي تعدٍ.





ووجه اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، استمرار التصدي للتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وتم إزالة حالة تعدٍ علي الأرض الزراعية بقرية الحلافي بعزبة زهران، علي مساحة واحد قيراط، وتمت الإزالة ورد الشيء لأصله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، إزالة حالة تعدٍ علي أملاك الدولة، بجوار تل الفقعة بقرية دمرو، علي مساحة 120 مترًا مربعًا، عبارة عن طوب أبيض ومونة أسمنتية، وتمت الإزالة كاملة حتي سطح الارض، ورد الشيء لأصله.





وأصدر محافظ كفرالشيخ، تعليماته المشددة بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة.



