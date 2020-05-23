البرلمان يفتح ملف المسلسلات الدرامية ويشيد بـ «الاختيار» .. برلمانيون: حرك وجدان الشعب المصري..ومطالب بضرورة إنتاج مزيد من الأعمال التى تسجل تاريخ سير الشهداء والبطولات العسكرية لتعزيز الانتماء

ثقافة النواب تطالب بإنتاج أعمال درامية من أجل تعميق الولاء والانتماء الوطنى

نائب: الأعمال الفنية الجيدة التى تعتمد على فريق عمل متكامل يحترم عقل المشاهد

برلمانى: الإختيار جسد مفهوم الفن الحقيقي وبالتالي وصل عقول وقلوب المشاهدين بسهول

الجندي: "الإختيار" أول خطوة في طريق إعادة تصحيح المفاهيم وتشكيل الوعي الوطني للشباب





حالة من الشجن والألم تفاعل معها الشارع المصري وجلس المواطنين ينتظرون دقات الساعة لمشاهدة الحلقة أمس من ملحمة البرث مسلسل "الاختيار" بكي الشباب والأطفال والرجال، وصرخت النساء للتعبير عن مدي خوفهم على رجال عاهدوا الله أن يحموا وطنهم بدمائهم ، لوعة وألم ونحن نشاهد عملا يمثل جزءا مما يقوم به رجال القوات المسلحة البواسل فى سيناء ضد الخونة المجرمين تجار الدين الذين يتلاعبون بأفكار الشباب المسلسل جسد حالة من الوطنية وحرك بداخل كل مواطن شريف مشاعر الوطنية والفخر بجيشه العظيم وتمنى الأطفال أن يصبحوا ضباطا ليقتلوا من قتل رجال ملحمة البرث.





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وفى هذا الصدد طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة أن يتم تقديم أعمال وطنية مثل فيلم "الممر" ومسلسل "الإختيار" حتى تري الأجيال الشابة والصغيرة ما يقدمه رجال الجيش من أجل وطنهم.





قالت النائبة جليلة عثمان عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن مسلسل الإختيار حرك وجدان الشعب المصري، لافتة أنه جاء بعد عرض فيلم "الممر" وبالتالى أحدث صدي كبير لدي الشارع المصري وحرك إحساس الولاء والانتماء لدى المواطنين. والانتماء

وطالبت عضو لجنة الثقافة والإعلام فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" ، بضرورة إنتاج مزيد من تلك الأعمال التي تسجل تاريخ وبطولات وسير الشهداء والبطولات العسكرية ، ولابد أنه لابد أن يكون الإتجاه القادم لتسجيل البطولات الوطنية سواء العسكرية أو الفردية حيث أننا شاهدنا جميعا مسلسل "طه حسين" عميد الأدب العربي والذي اتخذته الأجيال قدوة لها ولابد من إنتاج سير ذاتية للشخصيات التى أثرت فى المجتمع من أجل تعميق الولاء والانتماء للوطن.

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وأكد عثمان أن مسلسل الإختيار كان به كم هائل من الثقافة العسكرية، التي يفتقدها المشاهد العادي مثلا عرف إيه هو الكمين الغارات وكيف تفكر العصابات المسلحة ، وكيف تقوم بالتجهيز والتحضير للعمليات الإرهابية ضد رجال الجيش والقوات المسلحة والشرطة وتخرب بلدنا، فشاهدنا معانى كثيرة لم يكن الكثير من المشاهدين يعرفها.

وأكدت أن المشاهد المصري حفظ وفهم جميع مشاهد مسلسل الإختيار ، مؤكده أننا دائما كنا نقول أن الفن مرآة المجتمع وصورته ، ولكننا كنا نستخدمه لتصدير الصورة السلبية والسيئة وهذا الذي كان يعرف فى الفن المصري خلال الفترات السابقة

وتابعت حديثها:" تغيرت الصورة وأصبح الفن يعرض الصور الطيبة فى المجتمع وهي كثيرة ، وبالتالى نحن الأن فى مرحلة "بناء الإنسان المصري ثقافيا عن طريق الفن الهادف".





ومن جانبه قال النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، إن مسلسل " الاختيار " من الأعمال الفنية الهادفة التى تحمل رسالة وهدف ومضمون، وهذا هو دور الفن الحقيقي الذي افتقدناه منذ فترة كبيرة، وبالتالي وصل عقول وقلوب المشاهدين بسهول، حيث إن المسلسل جعل هناك حالة من الإلتفاف الجماهيري مرة أخرى أمام الشاشة الصغيرة .





وتابع خليل فى تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن المسلسل تضمن العديد من الرسائل والقيم الهادفة التى يجب أن نغرسها فى شبابنا وأطفالنا ، لافتا أن المشاهد المصري عرض الكثير عن التضحيات التى يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، كيفية التصدي لهؤلاء الخونة الإرهابيين .





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وتابع النائب حديثه:" القي المسلسل الضوء على حجم المؤامرات التى تحاك ضد الوطن وكيفية تصدي رجالنا الأبطال له، مؤكدا أننا بحاجة من تلك الأعمال الفنية الهادفة ، التى توضح وتوصل الصورة الحقيقية عن تضحيات ابطالنا من أجل أن ينعم المواطن العادي بحياة أمنه.





وأوضح النائب أن التفاف المواطنين حول مسلسل " الاختيار " يعكس مدى حب الشعب المصرى وشغفه بمعرفة قصص هؤلاء الأبطال الذين يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على مقدرات هذا الوطن .





وفي السياق ذاته أكد النائب شكري الجندي وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن مسلسل "الإختيار" يعد أول خطوة في طريق إعادة تصحيح المفاهيم وتشكيل الوعي الوطني للشباب المصري ، فلقد عبث العابثون -للأسف- بوعي الشباب خلال الفترة التي تلت عام ٢٠١١ عن طريق إستغلال وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء وذلك ببث مواد خبيثة الغرض منها التشكيك في الرموز التاريخية والثوابت الوطنية وخلط المفاهيم وتشتيت أفكار الشباب .





وقال الجندي في تصريحات صحفية له اليوم ،لقد استوحى صناع المسلسل فكرته من خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في الندوة التثقيفية التي نظمتها الشئون المعنوية للقوات المسلحة ، والذي أراد سيادته فيه أن يوضح الفارق بين المسار الذي سلكه ضابط القوات المسلحة المفصول، هشام عشماوي ، والطريق الذي أكمله الشهيد البطل / أحمد المنسي بكل بسالة و شرف .





وأوضح قائلا : " للأمانة استطاع صُناع المسلسل ببراعة أن يوضحوا الفارق بين الطريقين من خلال تجسيد رائع وسرد دقيق لبطولات ووقائع حقيقية ، حاول أعداء الوطن كثيرًا تدليسها ومحاولة المراوغة بخصوص اعتبارها وقائع إرهابية خسيسة الدين برئ منها.





ووجه الجندي لشكر لصناع المسلسل والقائمين على إنتاجه والجهات التي دعمته ، لأن المسلسل تمكن من أن يجمع جميع أفراد الأسرة حول التلفزيون مرة أخرى ، وأعاد للدراما المصرية بريقها الذي طالما ما تميزت به من خلال رسالة وطنية هادفة لقصة بطل عظيم .



