مليون راكب استقلوا مترو الأنفاق الخميس .. و300 ألف بالسكة الحديد .. تفاصيل

أعلنت وزارة النقل أن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة وصلت أول أمس الخميس إلى 1024224 من خلال 1220 رحلة قطار قامت بها خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث نقل الخط الأول 589 ألف راكب والخط الثانى 372 ألف راكب والخط الثالث نقل 62 ألف راكب.







