مليون راكب استقلوا مترو الأنفاق الخميس .. و300 ألف بالسكة الحديد .. تفاصيل

أعلنت وزارة النقل أن عدد ركاب خطوط المترو الثلاثة وصلت أول أمس الخميس إلى 1024224 من خلال 1220 رحلة قطار قامت بها خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث نقل الخط الأول 589 ألف راكب والخط الثانى 372 ألف راكب والخط الثالث نقل 62 ألف راكب.
كما قالت وزارة النقل إن عدد ركاب السكة الحديد بلغ أمس، الخميس، 309 آلاف راكب عبر تشغيل 716 قطارا بخطوط المسافات الطويلة والقصيرة حيث تم نقل 109 آلاف راكب عبر قطاع المسافات الطويلة و198 ألف راكب عبر قطاع المسافات القصيرة.
وواصلت شركة المترو اليوم أعمال تطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.