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فن

ندى بسيونى تهنئ جمهورها بعيد الفطر: أجمل ناس

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:49 م
ندى بسيونى
ندى بسيونى
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محمد بدران
هنأت الفنانة ندى بسيونى، جمهورها، عبر حسابها على "انستجرام"، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


وكتبت ندى بسيونى،: "‏‏‏‏ كل سنه وانتم طيبين.. اجمل عيد وأجمل ناس"

يذكر أن أحدث أعمال ندى بسيوني مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.

العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أعلنت عن أن بعد غد الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك وغرة شهر شوال لعام 1441 هـ، وأن غدًا السبت 23 مايو 2020 ميلادية المتمم لشهر رمضان لعام 1441 هـ، وعلى ذلك يكون عيد الفطر 2020 -1441 هجرية ، يوم 24 مايو لعام 2020 ميلادية.

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