احسبها زي ما تحسبها.. ندى بسيوني تشارك جمهورها بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة ندى بسيوني صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت ندى بسيوني وهى ترتدى تيشيرت اسود وتركت شعرها الأشقر منسدلا بطريقة بسيطة وناعمة، وضاعفت من جمال ملامحها بإبراز عينيها بالكحل الأسود، مع اختيار اللون الأحمر للشفاه.









وعلقت ندى بسيونى قائلة "‏احسبها زي ما تحسبها هي حسبه واحده بس اللي حتمشي بتاعت ربنا ..‏صباح الرضا".









يذكر أن أحدث أعمال ندى بسيوني مسرحية " حمام الست " المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.









العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.



