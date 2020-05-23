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مرأة

بدون ماء .. الخلطة السحرية لتحويل عناء غسيل السجاد لمهمة سهلة

السبت 23/مايو/2020 - 03:01 ص
السجاد
السجاد
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أسماء عبد الحفيظ
كشف موقع "هيلث" عن خلطة سهلة وسريعة وبمكونات من مطبخك، تحول شغل المنزل من مهام صعبة، إلى سهلة وسريعة وبالأخص غسل السجاد بدون ماء .

الخلطة السحرية لتنظيف السجاد

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تنظيف السجاد في الأماكن المخصصة يكلف الكثير من الأموال، وتنظيفه في البيت بالطرق التقليدية يتسبب في فوضى.

نقدم لك طرقا بسيطة وسهلة ومن مكونات طبيعية تجعل تنظيف السجاد في المنزل مهمة سهلة.

كربونات الصوديوم أو بيكنج صودا، من أشهر وسائل التنظيف الطبيعية حول المنزل، فلا يوجد تقريبًا مكان في شقتك لا ينظف به، ولاستعماله في تنظيف السجاد بعض الخطوات، كالتالي:

في البداية تأكد من استعمال قماشة لامتصاص السائل من البقعة إن كانت حديثة.

استعمل المكنسة الكهربائية في التخلص من أي غبار قد يجعل التنظيف معقدًا.

في بخاخة أو كوب رفيع، أحضر ماءً ساخنًا إلى جانبك لاستعماله أثناء التنظيف.

ابدأ في رش كمية كريمة من بيكربونات الصوديوم على البقعة.

تتبعها نقاط قليلة من الماء، تضمن تفاعل الصوديوم مع البقعة دون أن تُبل تمامًا.

استعمل قماشة نظيفة أو ليفة أو فرشاة في فرك الصوديوم على البقعة.

كرر الخطوات بين رش الصوديوم وبلّه وفركه، ثم اتركه تمامًا حتى يجف.

باستعمال المكنسة الكهربائية، اشفط الصوديوم الجاف المتبقي مكان البقعة النظيف الآن.
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