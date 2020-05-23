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فن

فى ذكرى زينب صدقي.. خطأ تقني عرضها للموت شنقا على المسرح

السبت 23/مايو/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة زينب صدقى، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتي قدمن دور الأم على الشاشة الكبيرة.

وقد بدأت ميرفت عثمان صدقى الشهيرة بـ زينب صدقى مشوارها الفنى 1917، وقدمت عددا الأعمال الفنية المهمة مثل مجنون ليلى، كليوباترا، عزيزة، بورسعيد، البنات والصيف، وسنوات الحب.

وتعرضت "صدقي" إلى موت محقق خلال مشاركتها فى مسرحية "أحدب نوتردام"، حيث كان من المقرر أن تتعرض الشخصية التي تلعبها إلى الشنق فى نهاية المسرحية.

وكان من المفترض أن يتم الاستعانة بخدعة توهم المشاهد أنها فعلًا يتم شنقها، إلا أنه حدث خطأ تقني، قبل أن يتم تدارك الأمر فى اللحظات الأخيرة.


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