فى ذكرى زينب صدقي.. خطأ تقني عرضها للموت شنقا على المسرح

وتعرضت "صدقي" إلى موت محقق خلال مشاركتها فى مسرحية "أحدب نوتردام"، حيث كان من المقرر أن تتعرض الشخصية التي تلعبها إلى الشنق فى نهاية المسرحية.





وكان من المفترض أن يتم الاستعانة بخدعة توهم المشاهد أنها فعلًا يتم شنقها، إلا أنه حدث خطأ تقني، قبل أن يتم تدارك الأمر فى اللحظات الأخيرة.