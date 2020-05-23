ارتفاع توريد القمح إلى صوامع وشون الدقهلية لـ 188 ألف طن

ووصلت الكميات الموردة حتى ظهر اليوم إلى 188 ألف طن بالصوامع والشون التابعة للبنك الزراعى المصرى وشركة مطاحن شرق الدلتا والشركة المصرية القابضة منذ بدء التوريد في منتصف الشهر أبريل الماضى.





وقال محافظ الدقهلية: "إننا نستهدف استلام ٢٢٥ ألف طن، حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت ٢٦٣ ألفا و٣٢٣ فدان ويبلغ متوسط توريد الفدان ١ طن"، وأشار إلى أن المحافظة لديها ٢٩ موقع شون وصوامع لاستقبال الأقماح تستوعب ما يزيد على ٣٠٠٠ ألف طن.









وأوضح أن هناك لجانا للمتابعة الميدانية من الوحدات المحلية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفورى مع أية مشكلات طارئة فورا للتيسير على الموردين، مؤكدا تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامه الجميع.









من جانبه، أكد المهندس السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، أنه يتم استلام محصول القمح يوميا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير جميع سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.



اقرأ أيضا