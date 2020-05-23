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توك شو

تعبنا مرحش.. حافظ في الاختيار: سمعت خبر وفاة أمي وأنا بصور

السبت 23/مايو/2020 - 11:23 ص
الفنان محمود حافظ
الفنان محمود حافظ
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فرح علاء الخولي
قال الفنان محمود حافظ، عن دوره بشخصية "سعد" في مسلسل "الاختيار"، إنه شرف عظيم له للمشاركة في مثل هذا العمل الدرامي الذي يمثل ثورة درامية وملحمة وطنية.

وتابع محمود حافظ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج" 8 الصبح"، المذاع على قناة dmc، أنه لا يعتبر "الاختيار" مسلسل وانما ملحمة، ويتمنى أن يكون هذا العمل ردا  حتى ولو بشكل بسيط لما فعله كل شهداء  الوطن الاحرار البواسل للدفاع عن العرض.

وأضاف حافظ، معقبًا: "وانا بقرا الورق انا حسيت ان بمثل مصر بشعبه البسيط"، وأنه حرص بشكل كبير على تأدية الدور كما يجب ان يكون، كاشفا عن أنه تلقى خبر وفاة والدته في أثناء تصويره المسلسل، معلقا: "كان أصعب حاجة حصلتلي".

وأوضح الفنان محمود حافظ، "مجهودنا وتعبنا مرحش.. وكنا عند حسن ظن الجمهور"، متمنيا أن يظل يقدم رسالة مفيدة من خلال أدواره للجمهور.

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