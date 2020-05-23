عيد نكبة عليهم.. مجدي البسيوني: الاختيار مخلصش وهنخلص على الإرهابيين

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه يوجه كل الشكر والتحية والاعتزاز والتقدير لرجال الجيش والشرطة الذين قاموا بالقضاء على 21 إرهابيا بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء.





وأضاف اللواء مجدي بسيوني، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه العملية او المداهمة هي امتداد لمسلسل "الاختيار" الذي أظهر الملحمة الوطنية بين الجيش وشعبه ومدى صعوبة ما يواجه الجيش والشرطة للقضاء على هؤلاء المجرمين من تكفيرين وغيرهم.





وأضاف بسيوني أن ما قام به رجال الشرطة في القضاء على هؤلاء الإرهابيين يحمل الكثير من الرسائل، وتلك الرسائل تؤكد لأسر الشهداء من الجيش والشرطة أن الانتقام والثأر قادم ولم ينته بعد.





وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الثأر لا يكون بمعناه الموجع إلا في الأعياد، ولذلك مثل هذه العمليات أو المداهمات للقضاء على الإرهابيين من الأفضل أن تكون في مثل هذا الوقت، معقبًا: "عشان يكون عيد نكبة عليهم".





وأكد أن هذه المداهمة ضربة قوية في صدر هؤلاء الإرهابيين.



