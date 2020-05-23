AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عيد نكبة عليهم.. مجدي البسيوني: الاختيار مخلصش وهنخلص على الإرهابيين

السبت 23/مايو/2020 - 12:02 م
رجال الشرطة المصرية
رجال الشرطة المصرية
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه يوجه كل الشكر والتحية والاعتزاز والتقدير لرجال الجيش والشرطة الذين قاموا بالقضاء على 21 إرهابيا بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء.

وأضاف اللواء مجدي بسيوني، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه العملية او المداهمة هي امتداد لمسلسل "الاختيار" الذي أظهر الملحمة الوطنية بين الجيش وشعبه ومدى صعوبة ما يواجه الجيش والشرطة للقضاء على هؤلاء المجرمين من تكفيرين وغيرهم.

وأضاف بسيوني أن ما قام به رجال الشرطة في القضاء على هؤلاء الإرهابيين يحمل الكثير من الرسائل، وتلك الرسائل تؤكد لأسر الشهداء من الجيش والشرطة أن الانتقام والثأر قادم ولم ينته بعد.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الثأر لا يكون بمعناه الموجع إلا في الأعياد، ولذلك مثل هذه العمليات أو المداهمات للقضاء على الإرهابيين من الأفضل أن تكون في مثل هذا الوقت، معقبًا: "عشان يكون عيد نكبة عليهم".

وأكد أن هذه المداهمة ضربة قوية في صدر هؤلاء الإرهابيين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مساعد وزير الداخلية الأسبق: خلية الأميرية الإرهابية خططت لنشر الفوضى.. فيديو

مساعد وزير الداخلية الأسبق: العناصر التكفيرية تتبع عقيدة الدولارات

اللواء مجدي البسيوني: الحظر المنزلي تسبب في تراجع معدلات الجريمة ..فيديو

فاروق المقرحي: الاختيار يحكي وقائع ويفضح العناصر الإرهابية.. فيديو

خبير إستراتيجي: الإرهاب لا يسقط دولة ومصر ستنتصر وتدحره.. فيديو

مفتي الجمهورية يشيد ببطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة لحماية الوطن

ترشيحاتنا

شقيق ياسمين عبدالعزيز ينشر صورة لها مع والدته تظهر الشبه الكبير بينهما

عقب استحواذ السعودية .. نيوكاسل يبدأ مفاوضاته مع بوتشيتينو

عرض العيد.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 4000 جنيه فقط

كما لم ترها من قبل.. AswaNubia يكشف أسرارا نادرة عن النوبة وأسوان

تعبنا مرحش.. حافظ في الاختيار: سمعت خبر وفاة أمي وأنا بصور

شاهد.. ظهور ديدان وحشرات بعد تنظيف الفاكهة بالملح| فيديو

AdvertisementS

5 عبوات متفجرة وحزامان ناسفان.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا بالتزامن مع العيد.. صور

ناقوس خطر.. الصحة العالمية تحذر من بؤرة جديدة لتفشي كورونا

توقف حركة القطارات والمترو والسوبرجيت التاسعة مساء اليوم وحتى نهاية الأسبوع

ليست 15 جنيها.. الأزهر يحدد قيمة زكاة الفطر للأغنياء ومتوسطي المعيشة

نكشف عن ناجٍ جديد بمعركة البرث.. ويروي لـ صدى البلد تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد منسي

بوابة التعليم الأساسي تعلن نتيجة طلاب مدارس القاهرة بالرقم القومي الآن

مقتل 21 إرهابيا فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بشمال سيناء.. صور

لحظة قياس طبيب السجن النبض للتأكد من وفاة الإرهابى هشام عشماوى بعد إعدامه.. فيديو

وسائل إعلام فرنسية: كورونا بدأ يتلاشى عالميًا وسيختفي خلال شهر

وداعا الطيب صاحب الابتسامة .. كيف نعى أطباء دمياط زميلهم المتوفى بـ كورونا

عرض العيد.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 4000 جنيه فقط

نبيل الحلفاوي يشكك في منشور أمير كرارة بشأن حلمه بالشهيد أحمد منسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أنيق.. ناهد السباعى تتألق برفقة زوجة يوسف الشريف

أول مخبز نسائي بقنا يتحدى كورونا.. تشكيلات متنوعة من الكعك وعرض المنتجات ممنوع.. فيديو

متحرمش نفسك .. رجيم أول يوم العيد كحك وبسكوت ورنجة