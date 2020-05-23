AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزيرة التخطيط تعلن تفاصيل أهم مؤشرات الاقتصاد عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩

السبت 23/مايو/2020 - 12:41 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
Advertisements
آية الجارحي

أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيل أهم مؤشرات الاقتصاد المصري عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولى من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.


وأوضحت السعيد أن معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من عام 20/19 بلغ نحو 5% وذلك تأثرًا  بالأزمة العالمية الحالية لفيروس كورونا المستجد والذي أدي إلي تباطؤ العديد من الأنشطة القطاعية وتوقف حركتها كقطاعات السياحة والصناعة وتجارة الجملة والتجزئة موضحة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% بنهاية العام المالي الحالي قبل الأزمة العالمية.

وحول أبرز القطاعات مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثالث من العام المالي الحالي 19/2020 لفتت السعيد إلي قطاع الصناعة بنسبة 12.2%، وقطاع    تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.7%، وقطاعي الأنشطة العقارية والزراعة والغابات والصيد بنسبة 10.3%، 10.2% علي التوالي فضلًا عن قطاع التشييد والبناء بنسبة 6.4%، والبترول بنسبة 5.9%، وقطاعي النقل والتخزين والسياحة بنسبة 4%، 2.7% إضافة إلي قطاع الاتصالات بنسبة 2.7%.

وأشارت د.هالة السعيد إلي أن انتاج قطاعات الصناعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء، والزراعة مثلوا نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي متابعه أنه نتيجة للانكماش الذي شهدته قطاعات السياحة والصناعة خلال الشهر الأخير من الربع الثالث فقد انخفضت نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% مقابل 3% في فترة المقارنة، كما انخفضت نسبة مساهمة الصناعة من 12.8% إلى 12.2%.

وتابعت السعيد لافته إلي ارتفاع نسبة الاتصالات من 2.5% إلى 2.7% مع احتفاظها بمعدل نمو إيجابي ومرتفع  بلغ 15%.

 

ولفتت السعيد إلي أبرز ملامح النمو القطاعي خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/20 مشيرة إلي نمو قطاع تكرير البترول بنحو 78% إلي جانب استمرار نمو قطاع الاتصالات بشكل ملحوظ بنسبة 15%.

واستطردت السعيد موضحة أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو 5.8% ولكن بعد أزمة فيروس كورونا فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وتابعت أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ تبلغ 105 مليار جنيه أي نسبة 2٪ من ناتج عام ٢٠١٨/٢٠١٩.

 

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة بنسبة 23٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ إلى مارس ٢٠٢٠ مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق لتبلغ 113 مليار جنيه موضحة أن الاستثمارات المنفذة وفقًا لأبرز للقطاعات تمثلت في نسبة 20.9% لقطاع الاسكان، 15.7% لقطاع النقل،11.2% للتربية والتعليم، 9.5% للتنمية المحلية، 7.8% في الصحة، 6.4% لقطاع التعليم العالي.

وأكدت السعيد انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الثالث من 2019/2020 مقارنة بنحو 8.0% في الربع السابق مشيرة إلى أن البيانات المبدئية لمسح القوى العاملة خلال الفترة من نهاية شهر مارس ٢٠٢٠ وحتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٠، تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

 

وحول عدد المشتغلين أوضحت السعيد أن قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية تستحوذ على نحو 50% من إجمالي المشتغلين في سوق العمل المصري، كما أشارت السعيد إلي ارتفاع معدل التضخم في شهر أبريل 2020 ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ4.6% في مارس الماضي، مرجعة ذلك إلي الزيادة الموسمية في الطلب على المأكولات والمشروبات في شهر رمضان، موضحة أن متوسط معدل التضخم في الأشهر العشرة من عام 2019/20 بلغ نحو 5.3% مقارنة بـ13.3% في العام المالي السابق.

كما أكدت السعيد علي تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو 24٪، لترتفع الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3٪ مع انخفاض الواردات السلعية غير البترولية بنحو 39٪.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأعلى قيمة فى تاريخ سوق المال ...الرقابة المالية :إصدارات سندات التوريق باكثر من 22 مليار جنيه في 2019

بالأرقام.. زيادات الإنتاج الزراعي فى مصر العام المقبل.. والصادرات ترتفع لـ 2.7 مليار دولار

الاتصالات والتكرير الأعلى نموا .. مجلس الوزراء: 105 مليارات جنيه خسائر الناتج المحلي بسبب كورونا

الحكومة: انخفاض نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% والصناعة لـ 12.2% في الناتج المحلي

الحكومة: ارتفاع معدل التضخم في شهر أبريل ليصل إلى 5.9% نتيجة لزيادة الطلب على المأكولات والمشروبات

الحكومة تكشف الأوضاع الاقتصادية للدولة.. نمو قطاع تكرير البترول يسهم في خفض الواردات من السولار 35%.. وانخفاض نسبة مساهمة السياحة إلى 2.7% والصناعة لـ 12.2% في الناتج المحلى

ترشيحاتنا

وائل جمعة: أهلاوي أنا والفخر ليا.. أنا نادي القرن في القارة هو ناديا

بأمر ملكي.. السعودية تقيم صلاة العيد داخل الحرمين الشريفين

إصابة ضابطي شرطة في المأمورية.. الداخلية تكشف تفاصيل مقتل 21 إرهابيا بشمال سيناء ..صور

بصورة من كواليس سكر زيادة.. نادية الجندي توجه رسالة لفريق عمل المسلسل

الداخلية: مقتل 21 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار في بئر العبد بشمال سيناء

عودة طفلة سعودية مفقودة تعيد الحياة لوالديها.. فيديو

AdvertisementS

صحابي اغتصبوني وصوروني في نهار رمضان.. قصة فتاة التيك توك منة عبد العزيز

بشرى سارة.. لقاح كورونا ad5 الصيني يحقق نتائج سريعة في المناعة ضد الفيروس

فيديو جديد لواقعة إعدام هشام عشماوي الحقيقي.. شاهد

ليست 15 جنيها.. الأزهر يحدد قيمة زكاة الفطر للأغنياء ومتوسطي المعيشة

5 عبوات متفجرة وحزامان ناسفان.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا بالتزامن مع العيد.. صور

ناقوس خطر.. الصحة العالمية تحذر من بؤرة جديدة لتفشي كورونا

نكشف عن ناجٍ جديد بمعركة البرث.. ويروي لـ صدى البلد تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد منسي

توقف حركة القطارات والمترو والسوبرجيت التاسعة مساء اليوم وحتى نهاية الأسبوع

بوابة التعليم الأساسي تعلن نتيجة طلاب مدارس القاهرة بالرقم القومي الآن

إحنا مبنقراش الفنجان.. خبير أمني عن مقتل 21 عنصرا إرهابيا: الاختيار هو السبب

وداعا الطيب صاحب الابتسامة .. كيف نعى أطباء دمياط زميلهم المتوفى بـ كورونا

وسائل إعلام فرنسية: كورونا بدأ يتلاشى عالميًا وسيختفي خلال شهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات شيفروليه أفيو 2020 chevrolet aveo اليوم في مصر.. صور

بجمبسوت أنيق.. ناهد السباعى تتألق برفقة زوجة يوسف الشريف

أول مخبز نسائي بقنا يتحدى كورونا.. تشكيلات متنوعة من الكعك وعرض المنتجات ممنوع.. فيديو