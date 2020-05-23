إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة 550 مترا بكوم حمادة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على دور المشاركة المجتمعية فى توفير قطع أراضى لإقامة مشروعات تنموية وخدمية عليها لتلبية احتياجات المواطنين بنطاق المحافظة.





وأعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن موافقة السيد القصير- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة محطة معالجة الصرف الصحي على مساحة 550 م2 بحوض زمام جمعية خنيزة بمركز كوم حمادة تبرع من أحد المواطنين.





وأشار المحافظ فى بيان إلى أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم116 لسنة 1983م، وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016م.







طبقا للحدود الموضحة بمعاينة الادارة الزراعية بكوم حمادة ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي مع إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

وشهدت المحافظة خلال الفترة الماضية تبرع العديد من المواطنين بقطع أراضى لإقامة مشروعات ذات النفع العام عليها.



