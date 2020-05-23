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أخبار البلد

محافظ الجيرة يتابع إصلاح الخط المتسبب في انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل وكفرطهرمس والمريوطية

السبت 23/مايو/2020 - 01:29 م
أعمال إصلاح كسر ماسورة
أعمال إصلاح كسر ماسورة المياه
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محمد الصاحى
تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة التي بدأت مساء أمس الجمعة ومتواصلة حتي الان في أعمال الاصلاح لخط المياه الرئيسي قطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياة إمبابة والمغذى للخزان الياباني بالرماية المياه.

وتسبب كسر الخط في انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والكوم الأحمر والمريوطية نتيجة حدوث كسر مفاجئ . 

و وجه محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه انهاء أعمال الاصلاح لإعادة ضخ المياه الي المناطق المتأثرة من الانقطاع لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين . 

واوضح المحافظ أن شركة مياه الشرب قامت بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة فى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.
محافظ الجيرة يتابع إصلاح الخط المتسبب في انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل وكفرطهرمس والمريوطية
محافظ الجيرة يتابع إصلاح الخط المتسبب في انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل وكفرطهرمس والمريوطية
محافظ الجيرة يتابع إصلاح الخط المتسبب في انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل وكفرطهرمس والمريوطية
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