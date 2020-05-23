محافظ الجيرة يتابع إصلاح الخط المتسبب في انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل وكفرطهرمس والمريوطية

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة التي بدأت مساء أمس الجمعة ومتواصلة حتي الان في أعمال الاصلاح لخط المياه الرئيسي قطر 1000 مم زهر مرن الخارج من محطة مياة إمبابة والمغذى للخزان الياباني بالرماية المياه.





وتسبب كسر الخط في انقطاع المياه عن مناطق الهرم وفيصل ومتفرعاتهم وكفر طهرمس ومنشأة البكارى والكوم الأحمر والمريوطية نتيجة حدوث كسر مفاجئ .





و وجه محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعه انهاء أعمال الاصلاح لإعادة ضخ المياه الي المناطق المتأثرة من الانقطاع لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين .



