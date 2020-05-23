خطأ فى رؤية الهلال.. كوكب عطارد يربك حسابات عيد الفطر

فى مفاجئة غير متوقعة أعلن مركز الفلك الدولي عن جديد بشأن رؤية الهلال وتباين موعد عيد الفطر فى عدد من دول العالم.

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الظهور الأول لـ هلال شوال.. صورة





وكشف مركز الفلك الدولى عن خطأ بدا في رؤية الهلال قد يكون السبب وراء ثبوت رؤية هلال شوال في عدد من الدول الأفريقية التي أعلنت اليوم السبت أول أيام عيد الفطر المبارك فى كل من موريتانيا، والصومال، والسنغال، ومالي.

ولفت مركز الفلك إلى أن تلك الدول قد تكون في الحقيقة شاهدت كوكب عطارد وتم اعتماده كهلال شوال وذلك رغم أنه من الناحية العلمية يبدو من شبه المستحيل رؤية الهلال، مساء الجمعة، نظرًا لغروب القمر قبل الشمس كما أكد المختصون أن كوكبي الزهرة وعطارد كانا متواجدين فوق الأفق الغربي وبشكل متقارب جدًّا من ناحية غرب إفريقيا ولافت للنظر وقد يكون هذا السبب.

وأعلنت دول إفريقية عن تمكّنها من رؤية هلال شوال مساء أمس الجمعة، واحتفلت بعيد الفطر المبارك اليوم السبت، خلافًا لغالبية الدول الإسلامية في العالم، التي أعلنت أن العيد غدًا الأحد.