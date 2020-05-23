حفل اعتزال مؤثر لـ نجم أتلتيكو بلباو في زمن كورونا.. فيديو

ودع فريق اتليتكو بلباو الاسباني ، لاعبه اريتز ادوريز، هداف النادي الذي أعلن اعتزاله كرة القدم بعد بلوغه سن 39 عاما اتباعا لنصيحة الأطباء له.





وودع النادي اللاعب علي ملعب سان ماميس وسط مدرجات خالية من الحضور الجماهيري وبحضور زملائه في الفريق واتخذه مسافات آمنة بينهم لعدم الإصابة بفيروس كورونا.









وحضرت زوجة اللاعب وابنتاه المؤتمر الصحفي الخاص باعتزال اللاعب.





وصرح "ادوريز"، أثناء حفل اعتزاله كرة القدم بأنه كان يطمح لتحقيق لقب كأس إسبانيا في المباراة النهائية أمام ريال سوسييداد إلا أن الاطباء منعوه من اللعب وتمني أن يحقق زملاؤه اللقب.





جدير بالذكر أن ادوريز توج بلقب هداف بطولة الدورى الاوروبي "اليوروبا ليج " مرتين موسم 2015-2016 بتسجيله 10 أهداف وموسم 2017-2018 بتسجيله 8 أهداف .