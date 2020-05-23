ثراء جبيل: لا توجد إنسانية في مهنة التمثيل وهناك استغلال كبير للأطفال

عبّرت الفنانة ثراء جبيل ، عن استيائها من عمل الأطفال لعدد كبير من الساعات بشكل متواصل في اللوكيشن دون مراعاة لأي شيء آخر سوى استمرار التصوير.





الفنانة ثراء جبيل، في تصريح لـ "صدى البلد"، "أنا أرى أنه لابد أن يعمل الأطفال مدة ساعتين فقط في اليوم، ويتم تجميع مشاهدهم حتى لا يتعرضوا لكم الدخان في اللوكيشن، والسهر لمثل هذا العدد من الساعات". وقالت





وتابعت ثراء جبيل "لكننا لا توجد لدينا إنسانية في المهنة، وهناك استغلال للأطفال من أجل توفير الوقت، وعدد المشاهد التي لابد أن تنتهي في اليوم، وليس هناك أي مراعاة لأي شيء آخر".





وأكدت الفنانة ثراء جبيل أن "هناك استغلالا للأهالي البسيطة التي تحتاج إلى دخل مادي، كما أن هناك أسرًا تفتقد الوعي الكافي".





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يذكر أن استطاعت ثراء جبيل، أن تترك بصمتها الخاصة منذ ظهورها الأول على شاشة التلفزيون من خلال مسلسل "ذات"، ومن ثم توالت أعمالها الفنية الناجحة التي أثبتت من خلالها صدق موهبتها ، كان أبرزها مسلسل "نكدب لو قولنا مابنحبش"، "سجن النسا"، "حواري بوخارست"، "طريقي"، "كفر دلهاب"، "الرحلة"، ”لآخر نفس"، "بحر"، "شبر ميه"، "شقة فيصل"، ومسرحية "يوم أن قتلوا الغناء"، و"الملك لير"، وفيلم "بين بحرين"، وغيرها من الأعمال الفنية المميزة، كما خاضت السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "القمر آخر الدنيا".





عُرفت ثراء جبيل، بثقافتها وتعمقها في الصناعة السينمائية والدرامية خاصة وإنها خريجة المعهد العالي للسينما وحصلت على دبلوم الدراسات العليا في السيناريو.