مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس يطالب بموقف عربي موحد ضد عربدة أردوغان في ليبيا

طالب الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، الدول العربية، باتخاذ موقف موحد وقوي لوقف عربدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا ومحاولته احتلال البلد الشقيق وسرقة ثرواته، خاصة النفط والغاز.





وقال النائب، في تصريح له منذ قليل، إن تركيا أغرقت الأراضي الليبية بالسلاح والميليشيات والعملاء، مشددا على ضرورة وقف هذا العبث التركي قبل فوات الأوان، فنوايا أردوغان واضحة في احتلال ليبيا والسيطرة على ثرواتها والعبث بالمنطقة والتحكم في مقدراتها.





اقرأ أيضا: الخارجية الامريكية تحذر حكومة السراج من نقل الأسلحة إلى ليبيا





وأضاف رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن تدخلات تركيا في المنطقة سوف تشعل الصراعات والتوترات بما لا يمكن السيطرة عليه مستقبلا.





كما طالب النائب الجامعة العربية بسرعة التحرك ودعوة المجتمع الدولي، خاصة روسيا وقبرص واليونان والاتحاد الأوروبي لوقف الاحتلال التركي لليبيا.





وقال النائب إن الرئيس التركي لا يحترم القانون الدولي ولا قرارات منع تصدير السلاح إلى ليبيا ويبتز المجتمع الدولي لتحقيق أغراضه في الهيمنة والسيطرة على مقدرات الشعوب العربية.





وأضاف الدكتور عبد الرحيم علي، أن كل اتفاقيات أردوغان مع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، باطلة لأن الأخير لا يمثل الشعب الليبي.





وأوضح النائب أن الدول العربية تمتلك الكثير من أوراق الضغط على تركيا وعلى المجتمع الدولي للوقوف مع الشعب الليبي ومنع احتلاله، وتتعدد هذه الوسائل سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو العسكري، ويمكن وقف العلاقات التجارية والدبلوماسية مع أنقرة حتى تعود عن استفزازها للعرب.