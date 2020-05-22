الخارجية الامريكية تحذر حكومة السراج من نقل الأسلحة إلى ليبيا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أجرى اتصالا هاتفيا مع فايز السراج.





وأوضحت أن بومبيو أكد للسراج خلال الاتصال الهاتفي معارضة الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار دخول الأسلحة إلى الأراضي الليبية.





وكانت وسائل إعلام ليبية قد ذكرت أمس أن طائرة عسكرية وصلت إلى المليشيات التركية المقاتلة في ليبيا قادمة من اسطنبول.





وضبطت قوات الجيش الليبي أكثر من مرة، سفنا تركية محملة بالأسلحة والذخائر كان من المقرر تسليمها إلى الميليشيات التركية التي تقاتل إلى جانب حكومة السراج.





وتقول تقارير استخباراتية غربية إن تركيا تقوم بنقل مقاتلين من الميليشيات الموالية لها في سوريا إلى داخل الأراضي الليبية عن طريق خط طيران مباشر من اسطنبول إلى ليبيا.



