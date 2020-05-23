لتعويض غياب الجماهير.. 13 ألف مشجع كرتوني يؤازرون مونشنجلادباخ أمام ليفركوزن.. شاهد





وذكرت صحيفة " بيلد" الألمانية، أن مدرجات بوروسيا ومونشنجلادباخ تزينت بحوالي 13 ألف مجسم كرتوني، في ظل غياب الجماهير عن المدرجات، بسبب تفشي فيروس كورونا.









وأضافت الصحيفة، أن المجسمات الكرتونية، حملت صور حقيقية لمشجعي نادي بوروسيا مونشنجلادباخ.





وشهد الأسبوع الماضي عودة مسابقة الدوري الألماني بعد غياب دام نحو شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا في قارة أوروبا.









يذكر أن فريق بايرن ميونخ يتصدر جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 58 نقطة، بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

لجأ نادي بوروسيا مونشنجلادباخ إلى مجسمات كرتونية لتزين مدرجاته أمام بايرن ليفركوزن، في المباراة التي تجمعهما، حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الألماني.