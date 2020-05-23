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محافظات

إصابة 13 بفيروس كورونا في أسيوط

السبت 23/مايو/2020 - 08:04 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
كشفت نتائج معمل التحليل بمديرية الصحة بأسيوط، اليوم السبت، عن إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أظهرت نتائج تحاليل العينات والمسحات إيجابية نتائجهم.

وقال المصدر، إن الحالات الإيجابية الجديدة هي "مواطن بقرية موشا، ومواطن منطقة قبلي البلد مركز الغنايم، ومواطن قرية بني محمد الشهابية مركز أبنوب، ومواطن قرية بني رافع مركز منفلوط، ومواطن منطقة الأربعين، ومواطن مدينة أسيوط".
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وأضاف المصدر، وسيدة بقرية سلام بمركز أسيوط، وسيدة بمنطقة العتبة غرب أسيوط، وسيدة بقرية منقباد مركز أسيوط، وسيدة بمنطقة القيسارية غرب أسيوط، وسيدة بقرية نزه قرار بمركز منفلوط، وسيدة بقرية نجع زريق بمركز البداري، وسيدة بقرية باويط مركز ديروط".

وكشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن استقبال مستشفى الراجحى الجامعي لنحو 48 مريضًا من مصابي فيروس كورونا المستجد منذ بدء تشغيلها كمستشفى عزل لعلاج مصابي كوفيد 19 من أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس وعاملين وطلاب.

وقال رئيس الجامعة أن المستشفى منذ تجهيزها كمستشفى للعزل بدأت باستقبال أول حالة في 23 من إبريل الماضي وتوالت بعدها الحالات من المنتسبين في أغلبهم لجامعة أسيوط، وخلال تلك الفترة تم بالفعل خروج 12 حالة بعد التأكد من تمام شفائهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية التى أثبتت سلبية حملهم للفيروس، ووفاة حالتين فقط طوال تلك الفترة وجار استمرار تقديم الخدمة الطبية اللازمة لعلاج 34 حالة أخرى بالمستشفى منهم 5 حالات بالعناية المركزة، وهو ما يتم بأيدي فريق طبي متخصص من أبناء جامعة أسيوط وتحت إشراف ، وذلك أن وفق برتوكولات العلاج المعلن عنها من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور إيهاب فوزي مدير مستشفى الراجحى الجامعي أن حالتي الوفاة راجعة لفشل في وظائف التنفس لوجود تاريخ مرضى سابق أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة بعد الإصابة بالكورونا، حيث الحالة الأولى لمريض كان يبلغ من العمر 63 سنة كان يعانى من تليف كبدي وفشل في وظائف الكبد، أما المتوفى الثانى فيبلغ من العمر 58 عامًًا وكان يعانى من التهاب كبدى لفيروس “سى” مزمن .
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