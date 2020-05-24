AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد وضعه في «التخديعة».. السمك الناشف بالعيش الشمسي أكلة العيد الأشهر في البحر الأحمر

الأحد 24/مايو/2020 - 09:01 ص
السمك الناشف بالعيش
السمك الناشف بالعيش الشمسى اكلة العيد الاشهرفى البحر الاحمر
Advertisements
إبراهيم جادالله

 السمك الناشف أو المالح أحد أهم أكلات العيد بجميع مدن البحر الأحمر رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم والشلاتين وهو الأكلة الشعبية الأولى لأهل البحر الأحمر فى أول أيام عيد الفطر.

يقول الحاج محمد مصلح تاجر أسماك مملحة وفسيخ طقوس خاصة يجب القيام بها كل عيد منذ سنين كثيرة والتى تختلف عن طقوس مدن الوجه البحرى والصعيد خصوصاً لطبيعة المدينة البحرية السمك المالح او السمك الناشف بطل هذه الطقوس ومتعارف عليه قديماً.

يضيف مصلح قديما أن يبدأ الصيادون من قبل شهر رمضان بصيد كمية من الأسماك تكفي أسرتهم والأصدقاء حيث يبدأون بتمليحها وتجفيفها على الشواطئ، يذهب ايضا غير العاملين بالصيد إلى السوق لشراء ما يكفيهم، من اشهر الانواع التى يصنع منها السمك المالح "الحريد" و "الرهو" ولا تكتمل تلك الوجبة الشهية بدون العيش الشمسي حيث كان يتم خبزه فى الفرن البلدى أما الآن فقد أصبح يتم خبزه فى الفرن الكهربائى ويتم طهى السمك المالح بطرق مختلفة منها الصيادية او فى الصلصة.

صلاح سليمان الرشندى من مؤرخى البحر الاحمر يقول ان اغلب سكان مدن البحر الأحمر كانوا يمتهنون مهنة الصيد وكان البحارة يقومون بشرح الأسماك وتمليحها وتجفيفها على شواطئ الجزر.

يضيف الرشندى أن للسمك المالح خبزا خاصا وهو العيش الشمسى حيث يعرض العيش للشمس قبل ان يوضع فى الفرن وله سمك معين وشكل خاص والرغيف قد يكفى اكثر من شخص في الأكلة الواحدة.

ويوضح الرشندى قبل ليلة العيد تقوم النساء بتنظيف السمك الناشف ونقعه فى الماء ثم تخليصه من الجلد والشوك ووضعة فى (التخديعة) التى أعدت من قبل وهى البصل والطماطم والصلصة والفلفل الأخضر مع إضافة بعض التوابل مثل الكمون والكسبرة، بعض العائلات تفضل أكلات أخرى مثل (الغمسة) وهو سمك طازج يقلى فى الزيت ثم يوضع فى التخديعة السابق ذكرها، ولا ننسى فى هذا اليوم (الصيادية) وهى من الأكلات المشهورة بها محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء ومدن القناة أيضا.

ويتم اكل السمك المالح صباحا قيعد طبق السمك المالح ومعه  والخبز الطازج والسلطات ومخلل الليمون والجرجير  وغيرة وتجتمع الأسرة كلها حول (الطبلية) فى صورة جميلة وحلوة ولمة أحلى.
بعد وضعه في «التخديعة».. السمك الناشف بالعيش الشمسي أكلة العيد الأشهر في البحر الأحمر
بعد وضعه في «التخديعة».. السمك الناشف بالعيش الشمسي أكلة العيد الأشهر في البحر الأحمر
بعد وضعه في «التخديعة».. السمك الناشف بالعيش الشمسي أكلة العيد الأشهر في البحر الأحمر
بعد وضعه في «التخديعة».. السمك الناشف بالعيش الشمسي أكلة العيد الأشهر في البحر الأحمر
بعد وضعه في «التخديعة».. السمك الناشف بالعيش الشمسي أكلة العيد الأشهر في البحر الأحمر
بعد وضعه في «التخديعة».. السمك الناشف بالعيش الشمسي أكلة العيد الأشهر في البحر الأحمر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل شم النسيم.. نصائح لا تتجاهلها عند شراء المأكولات المالحة.. 10 نصائح لتجنب أضرار الرنجة.. ونجلاء الشرشابي تقدم نصائح لنجاح تحضير الفسيخ في المنزل

حكاية أكلة.. احتفال افتتاح القدس وصلاح الدين سبب تسمية المقلوبة

عزومة من الأكلات البحرية.. سمك مشوي وفيليه شيش وشوربة السي فود

تعرف على طقوس الدمايطة أول أيام العيد وتحدى كورونا بالفسيخ

العنبرة والبربوني.. تعرف على موسم جني المحصول عند صيادي البحر الأحمر

ترشيحاتنا

ثالث أيام العيد.. أول ظهور إعلامي لـ أحمد العوضي بعد الاختيار

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا ونقلها لمستشفى العزل

بعد صلاة عيد الفطر.. الملائكة تبشر المصلين بـ3 أمور في الدنيا

ما آخر موعد لصلاة عيد الفطر؟.. الأزهر للفتوى يرد

بعد إصابة رجاء الجداوي.. عمرو دياب يجري تحليل فيروس كورونا

مرتضى منصور لجماهير الزمالك: انتظروا صفقتين من العيار الثقيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن تفاصيل كيا ستينجر 2021 فيس ليفت.. صور

قول للزمان ارجع.. آخر مظاهر فرحة العيد في مصر قبل كورونا.. صور

في ليلة العيد.. محمد الشامي نجم الإسماعيلي يحتفل بعقد قرآنه