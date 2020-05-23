تحرير 57 مخالفة تموينية للمخابز ومحطات الطاقة بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التموين والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، بهدف التصدي للمخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
وكلف المحافظ، مديرية التموين بوضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز أثناء عطلة العيد مع الإعلان عن مواعيد التشغيل للمخابز، وتكثيف الحملات التموينية على جميع الأنشطة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.
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من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، ان الحملات اليومية اسفرت عن ضبط 39 مخالفة تموينية منها، 27 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (عدم وجود ميزان – خبز ناقص الوزن – قضايا تموينية اخري متنوعة) وضبط 11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – محلات تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – عدم وجود شهادة صحية) ومخالفة في مجال متابعة محطات توزيع الطاقة والمواد البترولية
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص جهودها في تنظيم الحملات الرقابية استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والاسماك، بالتعاون مع مباحث التموين ومباحث التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
واسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية عن ضبط 18 مخالفة تموينية متنوعة منها 16 مخالفة للمخابز البلدية (لخبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج)، ومخالفة للحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم مصادرة كمية من الأسماك المملحة لإرسالها للمعامل للتأكد من انها صالحة للاستهلاك الادمي
وكلف المحافظ، مديرية التموين بوضع خطة عمل للمخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز أثناء عطلة العيد مع الإعلان عن مواعيد التشغيل للمخابز، وتكثيف الحملات التموينية على جميع الأنشطة للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.
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من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، ان الحملات اليومية اسفرت عن ضبط 39 مخالفة تموينية منها، 27 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (عدم وجود ميزان – خبز ناقص الوزن – قضايا تموينية اخري متنوعة) وضبط 11 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – محلات تجارية بدون ترخيص – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – عدم وجود شهادة صحية) ومخالفة في مجال متابعة محطات توزيع الطاقة والمواد البترولية
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص جهودها في تنظيم الحملات الرقابية استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والاسماك، بالتعاون مع مباحث التموين ومباحث التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
واسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية عن ضبط 18 مخالفة تموينية متنوعة منها 16 مخالفة للمخابز البلدية (لخبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج)، ومخالفة للحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم مصادرة كمية من الأسماك المملحة لإرسالها للمعامل للتأكد من انها صالحة للاستهلاك الادمي