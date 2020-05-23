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رياضة

أشرف حكيمي يسجل الهدف الثانى لـ بوروسيا دورتموند فى فولفسبورج بالبوندسليجا..فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
ضاعف المغربي أشرف حكيمي، من تقدم فريقه بوروسيا دورتموند، على حساب مضيفه نادي فولفسبورج ، لتصبح النتيجة 2-0، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

بدأ محمود داوود هجمة مرتدة مررها للبديل جادون سانشو، والذي مرر الكرة بدوره لأشرف حكيمي المنطلق من الجهة اليمنى، فسددها في الشباك معلنًا عن الهدف الثاني في الدقيقة 78.

 وفي الشوط الأول، تمكن البلجيكي ثورجان هازارد من اختراق الدفاع من الجهة اليمنى، وارسل كرة عرضية أرضية، لم يستطع مدافعو فولفسبورج التعامل معها، لتصل للبرتغالي رافاييل جيريرو، الذي وضعها فى الشباك الخالية بسهولة، معلنًا عن الهدف الأول لأسود الفستيفال في الدقيقة 32.

وسجل جيريرو 3 أهداف مع بوروسيا دورتموند منذ عودة البونسدليجا، حيث سجل هدفين في المباراة الماضية أمام شالكة في ديربي الرور.

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: بوركي

خط الدفاع: بيشتيك -  هوميلز  - أكانجي - أشرف حكيمي.

خط الوسط: جيريرو - ديلاني - داوود.

خط الهجوم: ثورجان هازارد - براندت - هالاند.

يذكر أن الدوري الألماني عاد مؤخرا، بعد توقف دام أكثر من شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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