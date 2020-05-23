مفتي الجمهورية يدعو إلى التكبير وصلاة العيد بالمنازل.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن فرحة الإنسان بـ عيد الفطر هي توفيق الله له بصوم شهر رمضان والتعبد فيه وفق مراد الله سبحانه وتعالى.





وأضاف شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نور النبي" المذاع على قناة "صدى البلد": " من صام عن كل ما يغضب الله وامتنع عن المباح وصلى وهو خاشع وبحث عن المحتاجين والفقراء والمساكين ومن سعى في قضاء حوائج الناس ومن قرأ القرآن الكريم وقام الليل جدير به أن يفرح بيوم العيد وهو يوم الجائزة.





وتابع شوقي علام: " علينا أن نفرح بعيد الفطر بعد صيام رمضان، ونفرح في بيوتنا بالتكبير في يوم العيد وأداء الصلاة في المنزل".





وأكمل شوقي علام: "هذا يغني عن الخروج نظرًا للظروف التي تمر بها مصر والعالم أجمع نتيجة انتشار فيروس كورونا".



