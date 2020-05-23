AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفتي الجمهورية يدعو إلى التكبير وصلاة العيد بالمنازل.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 05:28 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
Advertisements
هاني حسين
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن فرحة الإنسان بـ عيد الفطر هي توفيق الله له بصوم شهر رمضان والتعبد فيه وفق مراد الله سبحانه وتعالى.

وأضاف شوقي علام في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نور النبي" المذاع على قناة "صدى البلد": "من صام عن كل ما يغضب الله وامتنع عن المباح وصلى وهو خاشع وبحث عن المحتاجين والفقراء والمساكين ومن سعى في قضاء حوائج الناس ومن قرأ القرآن الكريم وقام الليل جدير به أن يفرح بيوم العيد وهو يوم الجائزة.

وتابع شوقي علام: "علينا أن نفرح بعيد الفطر بعد صيام رمضان، ونفرح في بيوتنا بالتكبير في يوم العيد وأداء الصلاة في المنزل".

وأكمل شوقي علام: "هذا يغني عن الخروج نظرًا للظروف التي تمر بها مصر والعالم أجمع نتيجة انتشار فيروس كورونا".

ولفت شوقى علام: "نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ان يتقبل ما قدّمناه في شهر رمضان الفضيل ويتجاوز عن سيئاتنا، ويجعل مصر أمنًا أمانًا وأن يوفق الرئيس السيسي في عمله وفي كل خطوة يخطوها ويسدّد خطاه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفتي الجمهورية يوضح كيفية أداء صلاة العيد في المنزل .. فيديو

6 فوائد لإخراج زكاة الفطر.. البحوث الإسلامية يوضح

صلاة العيد.. أحكامها وكيفية أدائها في البيت

شوقي علام: أخرجوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد لإطعام المساكين والفقراء

مفتي الجمهورية: إخراج زكاة الفطر مالا الأنسب لحال الفقراء..فيديو

المفتى: الصوم الحقيقي لله سيكون فتحا جديدا على الإنسان

ترشيحاتنا

عمل تحت التهديد.. الدوحة تخاطر بحياة الموظفين في الخطوط القطرية

إغلاق طرق الكورنيش غدا بالمحافظات عدا القاهرة والجيزة وأسيوط وحتى السبت القادم

بجمبسوت أنيق.. ناهد السباعى تتألق برفقة زوجة يوسف الشريف

نبيل الحلفاوي يشكك في منشور أمير كرارة بشأن حلمه بالشهيد أحمد منسي

بأمر ملكي.. السعودية تقيم صلاة العيد داخل الحرمين الشريفين

نتائج طلاب المدارس 2020.. تابع أخبار نتيجتك الآن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أزمة كورونا.. زحام شديد وإقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية.. صور

مواصفات وأسعار شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra بعد أخر تخفيض

لمواجهة كورونا.. حملات أمنية لمتابعة إغلاق شواطئ مصيف بلطيم.. صور