AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وقفة عيد الفطر ... سيولة مرورية في شوارع وسط البلد .. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 06:40 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام- عمرو سيد - عمر خالد
رصدت عدسة صدى البلد اليوم السبت الموافق وقفة عيد الفطر المبارك سيولة مرورية فى شوارع وسط البلد بالقاهرة، وعدم إزدحام المواطنين على عكس الطبيعى فى أواخر أيام رمضانوخصيصًا يوم وقفة عيد الفطر ،وذلك فى الساعات الأولى من نهار وقفة العيد ، وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحفاظ على منع انتشار فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  قد أصدر قرارا بغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 9 مساء إلى 6 صباحا.


وناقش اجتماع مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن حظر التجول مستمر حتى نهاية شهر رمضان.

وأكد مدبولي، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ازدحام وشلل مروري فى شوارع وسط البلد بالرغم من تحذيرات الدولة.. فيديو

مواطنون كسروا حظر التجوال فى شارع فيصل .. فيديو

فتح المحلات التجارية اليوم الجمعة تنفيذًا لقرارات الحكومة.. فيديو

مواطنون يكسرون حظر التجوال بشارع فيصل.. فيديو

استهتار.. تجمعات على كورنيش الإسكندرية قبل الإفطار.. فيديو

تكدس المواطنين بسوق فيصل دون الالتزام بتعليمات الوقاية من كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. تركي آل الشيخ يحطم شاشة تليفزيون بعد تلقيه هدفين في مباراة بلاي ستيشن خيرية

الملك سلمان في كلمة بمناسبة عيد الفطر: العالم يواجه جائحة صحية واقتصادية غير مسبوقة

هجمة مرتدة لـ أحمد عز وهند صبرى فى 2021

السعودية: تسجيل 15 حالة وفاة و2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع إصابات كورونا في قطر إلى 42213 حالة

بعد إصابته بكورونا.. الزمالك: نقل عبد الوهاب لأحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فئات ممنوعة من تناول الرنجة في العيد.. هل أنت منها؟

بفستان مبهج .. مي سليم تتألق بإطلالة عيد الفطر

أبيض X أسود .. شريهان تهنئ الجمهور بالعيد بإطلالة انيقة