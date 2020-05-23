مي سليم تهنئ الجمهور بحلول عيد الفطر عبر إنستجرام

نشرت النجمة مى سليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عدة صور لها و رسالة تهنئة للأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك .





كل سنة وانتم طيبين و عيد سعيد عليكم" حيث علقت مى سليم قائلة :"









وجاءت ردود الجماهير عليها كالتالى :

-وانتى طيبة يا جميلة ، وأضاف أخر "وانتى بكل خير "

وعلقت أخرى "من أحسن النجمات ، وانتى بكل خير وعيد سعيد عليكى".





اقرأ أيضًا:





ويذكر أن شاركت مي سليم فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.









ويشاركها في ‏بطولته ‏إياد نصار، وإدوارد ، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.



