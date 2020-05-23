مي سليم تهنئ الجمهور بحلول عيد الفطر عبر إنستجرام

نشرت النجمة مى سليم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عدة صور لها و رسالة تهنئة للأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك .
حيث علقت مى سليم قائلة :"كل سنة وانتم طيبين و عيد سعيد عليكم"
وجاءت ردود الجماهير عليها كالتالى :
-وانتى طيبة يا جميلة ، وأضاف أخر "وانتى بكل خير "
وعلقت أخرى "من أحسن النجمات ، وانتى بكل خير وعيد سعيد عليكى".
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ويذكر أن شاركت مي سليم فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
ويشاركها في بطولته إياد نصار، وإدوارد ، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.