بإطلالة كلاسيكية.. ديانا حداد تهنئ المتابعين بعيد الفطر

نشرت الفنانة ديانا حداد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، لتهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، معلقة على الصورة "كل عام وانتم بخير".
تألقت ديانا حداد بإطلالة كلاسيكية، مرتدية جاكيت باللون الكحلي مع بنطال كلاسيكي بنفس التصميم، مع وضع الاسكارف باللون اللبني على منطقة الرقبة بشكل جمالي أنيق.
تركت ديانا حداد خصلات شعرها منسدلا بطريقة جذابة أعلى الكتفين.
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وبرزت ديانا حداد جمال ملامحها ببعض اللمسات الجمالية، فاستخدمت الألوان البنية في الشفاه وأعلى العين كآيشادو.
واستكملت إطلالتها ببعض المجوهرات الأنيقة التي تبرز جمالها.