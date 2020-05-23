سمية الخشاب: بيتقالنا إن برنامج رامز مقلب لكن بدون تفاصيل.. فيديو

كشفت الفنانة سمية الخشاب ، كواليس مشاركتها في برامج المقالب، مثل التي يقدمها الفنان رامز جلال.





وقالت سمية الخشاب في تصريحات تليفزيونية، :" كان بيتقال إن برنامج رامز مقلب ولكن بدون التعرف على تفاصيل المقلب الذي سوف نتعرض له".





وعن مشاركتها في مقلب الفنانة فيفي عبده في برنامج " خلي بالك من فيفي"، قالت سمية الخشاب:" " لم اعرف تفاصيل المقلب على الإطلاق وصدقت ان البنت اللي في المقلب عندها صرع ".





وتابعت سمية الخشاب:" أنا في المواقف الصعبة بكون 100 راجل في بعض ولكن بعد انتهاء المواقف بأشعر بالمرض ".





وقالت سمية الخشاب:" طول المقلب مكنش في فرصة اعرف افكر ودخلت الحمام وكان فيه كهرباء ومياه"، مضيفة:" لم اتلفظ بالفاظ بذيئة في المقلب".



