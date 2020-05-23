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توك شو

سمية الخشاب: بيتقالنا إن برنامج رامز مقلب لكن بدون تفاصيل.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 07:24 م
سمية الخشاب
سمية الخشاب
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كشفت الفنانة سمية الخشاب، كواليس مشاركتها في  برامج المقالب، مثل التي يقدمها الفنان رامز جلال.

وقالت سمية الخشاب  في تصريحات تليفزيونية، :"  كان بيتقال إن برنامج رامز مقلب ولكن بدون التعرف على تفاصيل المقلب الذي سوف نتعرض له".

وعن مشاركتها في مقلب الفنانة فيفي عبده في برنامج " خلي بالك من فيفي"، قالت سمية الخشاب:" " لم اعرف تفاصيل المقلب على الإطلاق  وصدقت ان البنت اللي في المقلب عندها صرع ".

وتابعت سمية الخشاب:"  أنا في المواقف الصعبة بكون  100 راجل في بعض  ولكن بعد انتهاء المواقف بأشعر بالمرض ".

وقالت سمية الخشاب:" طول المقلب مكنش في فرصة اعرف افكر ودخلت الحمام وكان فيه كهرباء ومياه"، مضيفة:" لم اتلفظ بالفاظ بذيئة في المقلب".

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