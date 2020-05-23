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أخبار البلد

لأول مرة.. إغلاق السينيمات فى عيد الفطر ..فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 08:15 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - أبانوب نبيل
رصدت عدسة صدى البلد اليوم السبت الموافق وقفة عيد الفطر المبارك إغلاق السينيمات، وعدم إزدحام المواطنين على عكس الطبيعى فى أواخر أيام رمضان وخصيصًا يوم وقفة عيد الفطر ،وذلك لأول مرة فى تاريخ السينيمات المصرية والتى يعتبر موسم عيد الفطر المبارك من أهم مواسمها، وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحفاظ على منع انتشار فيروس كورونا.

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كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 9 مساء إلى 6 صباحا.


وناقش اجتماع مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن حظر التجول مستمر حتى نهاية شهر رمضان.

وأكد مدبولي، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
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