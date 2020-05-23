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منوعات

قصة مقتل أية هاشم التي هزت بريطانيا .. تفاصيل

السبت 23/مايو/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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احمد شريف

 أعلنت شرطة مقاطعة لانكشاير البريطانية، عن اتهام فيروز سليمان ، 39 سنة ، وأبو بكر ساتيا ، 31 عاما ، من بلاكبيرن ، بقتل الطالبة الشابة آية هاشم، التي أثارت قضية قتلها الرأي العام البريطاني في الأيام الماضية.


ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ستار قتلت آية هاشم طالب القانون البالغ من العمر 19 عامًا بالرصاص أثناء سيرها إلى سوبر ماركت ليدل يوم الأحد الماضى.



 وقالت شرطة لانكشاير إن سيارة تويوتا أفينسيس ذات اللون الأخضر  اجتازة الطالبة أية وأطلق أحد ركابها عدة طلقات من السيارة ،لتسقط أية ميتة في الحال.


فيما  حضرت خدمات الطوارئ إلى مكان الواقعة وتم نقل طالبة القانون إلى المستشفى ولكن تم الإعلان عن وفاتها بعد فترة وجيزة.


 ونتيجة لذلك اعتقل المحققون ثلاثة رجال للاشتباه في قتلها.


 وقال رجال الشرطة إن المتهم أفينسيس ألقي القبض عليه وتم حجزه لفحص الطب الشرعي.

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