طريقة عمل بسكويت السابليه للشيف أحمد عادل

بالتزامن مع عيد الفطر المبارك تقوم الأمهات بتجهيز أشهى أنواع الحلويات مثل البسكويت والكحك والكوكيز والبيتي فور، ونقدم خلال السطور التالية طريقة عمل بسكويت السابليه من الشيف احمد عادل خلال "صدى البلد".





مقادير بسكويت السابليه:

٦٠٠ جرام دقيق

٣٠٠ جرام زبده

٢٠٠ جرام سكر بودر

٢ عدد بيض

فانيليا

رشه ملح

للتزين

مربى مشمش

مربى توت

سكر بودر

شوكولاته مذابه





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طريقة عمل بسكويت السابليه:

- اولا يتم ضرب الزبدة مع السكر البودر فى العجان بالمضرب الكف حتى نحصل على خليط كريمى.

- ثم نضع البيض مع الفانيليا و نستمر فى الضرب ثم نضع الدقيق و رشه الملح و نضرب على السرعه الأولى حتى تتجانس العجينه.

- نشكل العجين بالأشكال و توضع فى صاج ثم توضع فى فرن على درجه حراره ١٨٠ درجه مئويه لمده ١٥ دقيقه.

- تترك حتى يبرد و تلصق كل حبتين مع بعض و تزين بالمربى او السكر البودر أو الشوكولاته.





ملحوظة :

فى حالة عمل بسكويت سابيله بالشوكولاته يتم وضع ٢ ملعقة من الكاكاو بدلا من ٢ معلقة من الدقيق مع الاحتفاظ بباقى المقادير.



