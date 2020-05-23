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أخبار البلد

غلاف كامل للجسد | طبيب أقصري يبتكر زيًا وقائيا للتوعية من خطر كورونا..شاهد

السبت 23/مايو/2020 - 09:17 م
طبيب أقصري في زي
طبيب أقصري في زي الوقاية من كورونا
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حسين محمد
منح اتحاد مؤسسات افريقيا للقضاء على العشوائيات بدولة غانا لقب الفارس الابيض لافريقيا للطبيب المصرى عمرو سليم عبد الراضى.


وقال جلال الدين السيوطى، امين عام اتحاد مؤسسات افريقيا للقضاء على العشوائيات بدولة غانا ان الدكتور عمرو سليم يعمل رئيسا لادارة الطود الصحية بمحافظة الاقصر وقام باضافة طريقة جديدة فى التوعية ونشر ذلك عبر صفحة المحافظة وما إن شاهدنا ذلك رأينا أنها فكرة جيدة جدا ولا مانع ابدا من الاحتذاء بها وتطبيقها في دول القارة السمراء، وذلك لدوره فى تقديم التوعية للمواطنين واعلامهم بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

واضاف أن الدكتور عمرو سليم ابتكر طريقة في توعية الناس من فيروس كورونا ومدى انتشاره وصعوبة تأثيره وخطورته على من يصيبه من الناس، بأن ارتدى زيًا طبيًا مخصصًا للتعامل مع مرضى الفيروس بقريه العديسات بحري  بمحافظة الاقصر.


واشار السيوطى الى ان تكريم الطبيب عمرو سليم من اتحاد مؤسسات افريقيا للقضاء على العشوائيات بغانا، يعد نوعا من أنواع الاعتراف بالمجهود الكبير الذي بذله هذا الطبيب في مواجهة هذا الوباء ولونًا من ألوان الدعم المعنوي الذي يسهم في مواصلة الكفاح والعمل بجد.


مؤكد ان ااتحاد مؤسسات افريقيا بدولة غانا،  سيعتمد هذه الطريقة فى التوعية فى دول القارة السمراء، كونها الاولى من نوعها المتبعة منذ بدء نشوء فيروس كورونا المستجد.
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