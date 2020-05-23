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اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر عقب انتهاء شهر رمضان

السبت 23/مايو/2020 - 08:52 م
سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر
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شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 23 مايو، استقرارا في ختام التعاملات، وذلك في آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر بالجرام فور انتهاء شهر رمضان المبارك وقبيل ساعات من حلول عيد الفطر المبارك، ولم تسجل أى تغييرات عن أمس الجمعة في محلات الصاعة.

سعر الذهب في مصر اليوم 

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة في مصر بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


الجرام بالعيار السعر بالجنيه المصري
 عيارر 21721
عيار 24 870
عيار 18 652

كانت شعبة الذهب أعلنت الثلاثاء الماضي، انخفاض سعر جرام الذهب بمقدار 11 جنيها، وقالت في بيان لها إن السبب يعود إلى  جنى أرباح المستثمرين.

فيما توقع النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عودة سعر الذهب في الارتفاع عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك واستعداد مصر  للتعايش مع أزمة  فيروس كورونا.

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