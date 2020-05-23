AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

إعلامي مصري يعلن إصابته بـ فيروس كورونا على الهواء .. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 05:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي


أعلن المذيع  المصري، محمد فتحي بـ قناة CNBCعربية، عن إصابتة بفيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء قيامه بعمل التحاليل الخاصة بالفيروس.

واوضح فتحي، انه لم تظهر عليه أي أعراض، المصاحبه لفيروس كورونا المستجد.


وبدأ محمد فتحي حياته المهنية في عالم الأسواق المالية في وقت مبكر، عام 2008 وقبل أن يتخرج في كلية التجارة في جامعة القاهرة، التحق بإحدى كبريات شركات الوساطة المالية في مصر كمحلل استراتيجي لأسواق العملات.

 وفي 2009 حصل على شهادة محلل فني معتمد من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين، وحصل على شهادة مدرب معتمد من جامعة "جافرنرز"، كما أشرف على قيادة فريق عمل لتأليف كتاب "الفوركس خطوة بخطوة" والذي تصدّر مبيعات الكتب المتخصصة بالأسواق العالمية منذ صدوره.

و عام 2012 انتقل محمد فتحي إلى شركة وساطة كويتية كمدير لقسم التحليلات الاستراتيجية لأسواق العملات والسلع.

وهو اليوم يتابع الأسواق ليعرض خفايا التداولات في البورصات العربية والعالمية لمشاهدي CNBC عربية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو | كورونا مالوش كتالوج.. الاختيار عمره ما هيخلص.. الإرهابي عنده 4 عناصر مفاجأة.. روشتة الأكل الصحي في العيد.. إغلاق جميع شواطئ دمياط

أخبار الفن| فيديو جديد لإعدام هشام عشماوي.. ونبيل الحلفاوي يشكك في حلم أمير كرارة

نتائج طلاب المدارس 2020.. تابع أخبار نتيجتك الآن

حالة وفاة جديدة بين صفوف المعلمين بسبب فيروس كورونا

وفقاً لانفراد صدى البلد.. السياحة تعلن قائمة الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

بأمر ملكي.. السعودية تقيم صلاة العيد داخل الحرمين الشريفين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أزمة كورونا.. زحام شديد وإقبال على شراء ملابس العيد بالدقهلية.. صور

مواصفات وأسعار شيفرولية أوبترا 2020 chevrolet optra بعد أخر تخفيض

لمواجهة كورونا.. حملات أمنية لمتابعة إغلاق شواطئ مصيف بلطيم.. صور