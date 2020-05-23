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رياضة

وليد سليمان يهنئ جمهوره بعيد الفطر : سعيد عليكم

السبت 23/مايو/2020 - 10:02 م
وليد سليمان
وليد سليمان
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محمد بدران

حرص وليد سليمان لاعب الاهلى على تهنئة جمهوره عبر حسابه على "انستجرام" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.


وكتب وليد سليمان، قائلًا: "‏‏‏‏‏عيد سعيد عليكم وكل سنة و أنتم طيبين و بخير ♥️"

يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة إستكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .

كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد  49 نقطة من 17 مباراة.


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