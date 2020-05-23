كنت فى صفوف الابيض .. نجم الاهلي السابق: احتفلت مع شقيقي بفوز المصري على الزمالك ..فيديو

كشف محمود أبو الدهب نجم الزمالك والاهلي السابق ، عن واقعة مباراة المصري والزمالك وفرحته بفوز الفريق البورسعيدي بسبب شقيقه.
وقال أبو الدهب، عبر اون تايم، عندما كنت فى صفوف الزمالك طلب مني الجهاز الفني أن اخبر شقيقي لاعب المصري بأن يترك المباراة، لان وقتها نادي المصري البورسعيدي لا يحتاج للقاء.
وتابع ، بالفعل اخبرت شقيقي مصطفي ابو الدهب ومسئولي المصري بانهم لا يحتاجون للمباراة ، فجاء رد شقيقي بأنه يتعرض لضغط كبير لآنهم يشكون بأني سأفوت المباراة او سأتركها للزمالك بسببك.
واختتم محمود أبو الدهب ، تصريحاته ، انه بعد المباراة ذهب للاحتفال مع جماهير المصري وشقيقه، رغم أنه كان لاعبا في الزمالك.