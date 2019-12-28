محمود أبو الدهب: احتفلت بفوز المصري على الزمالك وأنا لاعب بالفريق الأبيض.. فيديو

أكد محمود أبو الدهب، نجم المصري السابق، أنه احتفل مع المصري بعد الفوز على الزمالك رغم انه كان لاعبا بالأبيض.



وقال أبو الدهب خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "احتفلت مع المصري بعد الفوز على فريقي الزمالك بهدف شقيقي مصطفى، كما رأيت الجماهير سعيدة وكنت أعيش حينها في بورسعيد".



وأكمل: "فترة المريخ كانت من أفضل محطاتي بعد ثقة مدحت فقوسة مع الالتزام بطريقة اللعب، كنت أشارك مع مجدي عبد الغني وطارق سليمان ويوسف خليفة ومجموعة لاعبين قوية".



يذكر أن محمود أبو الدهب من ناشئي نادي الزمالك وتم تصعيده للفريق الأول إلا أنه لم يكمل موسمه الأول وانتقل لللمريخ البورسعيدي بسبب عدم قيده في قائمة الفريق وتألق بالنادي البورسعيدي الذي كان بوابته للنادي الأهلى لمدة 5 مواسم قبل أن يحترف في النمسا.



